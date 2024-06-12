Сирський відвідав фронт на сході та оцінив поточну ситуацію

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав декілька бойових частин на сході країни та оцінив ситуацію на фронті. За його словами, найважче українським бійцям зараз на Покровському та Курахівському напрямку.

Про це командувач повідомив у своєму Telegram у середу, 12 червня.

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"Декілька днів поспіль працював у військових частинах, які ведуть оборону на найбільш гарячих точках Східного фронту. Противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках. Тут ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад", — заявив командувач.

За повідомленнями Сирського, важкі бої продовжуються на Бахмутському напрямку. Ворог намагається захопити Часів Яр та Кліщіївку, щоб створити для себе вигідний плацдарм для наступів на Краматорськ і Слов'янськ.

І надалі росіяни продовжують безуспішно штурмувати Білогорівку. За заявами Сирського, саме цей населений пункт став символом мужності української армії та стійкості.

Зустріч Сирського з військовими. Фото: Telegram головнокомандувача ЗСУ

Противник рветься до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів.

"На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий "пояс безпеки", — йдеться у дописі головнокомандувача.

Також він заявив, що у Вовчанську противник загруз у боях і не може просунутися вперед.

На Запорізькому напрямку, за повідомленням Сирського, ворог безуспішно атакує Кринки, щоб захопити стратегічно важливий плацдарм і острови у руслі Дніпра. Також бої продовжуються біля Старомайорського та Роботиного.

Допис Сирського в Telegram

"Нам необхідно добитися переваги над противником, зменшити втрати, а головне, змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до нашої Перемоги!", — підсумував генерал.

Нагадаємо, 12 червня речник оперативно-тактичного угруповання військ "Північ" Вадим Мисник заявив, що на кордоні з Україною діють дуже професійні російські диверсійні групи.

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