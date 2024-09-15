Сырский анонсировал продление срока базовой подготовки военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что в настоящее время продолжается работа по увеличению срока базовой общевойсковой подготовки. По его словам, соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook в воскресенье, 15 сентября.

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Сырский подчеркнул, что качественная подготовка является одним из факторов сохранения жизни украинских воинов.

"Провел рабочее совещание по этому вопросу с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров", — рассказал он.

Рабочее совещание. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

На совещании обсудили проблемные вопросы, которые влияют на качество подготовки военнослужащих и наработали пути их решения. Также были рассмотрены направления совершенствования учебных программ.

По словам Сырского, основную роль в качестве подготовки играют инструкторы, поэтому максимальное внимание следует уделить привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом.

К тому же прорабатывают возможность создания Школы инструкторов, которая будет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава.

"Работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года. Продолжаем работу над повышением качества подготовки военнослужащих в учебных центрах", — добавил Сырский.