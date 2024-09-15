Сирський анонсував подовження терміну базової підготовки військових

Сирський заявив про роботу для збільшення терміну базової підготовки військових
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наразі триває роботу для збільшення терміну базової загальновійськової підготовки. За його словами, відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року.
Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook у неділю, 15 вересня.
Збільшення терміну базової підготовки військових
Сирський наголосив, що якісна підготовка є одним із чинників збереження життя українських воїнів.
"Провів робочу нараду з цього питання за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів", — розповів він.
На нараді обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення. Також було розглянуто напрямки вдосконалення навчальних програм.
За словами Сирського, основну роль у якості підготовки відіграють інструктори, тому максимальну увагу потрібно приділити залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом.
До того ж опрацьовують можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.
"Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року. Продовжуємо роботу над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах", — додав Сирський.
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