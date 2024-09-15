Сирський анонсував подовження терміну базової підготовки військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наразі триває роботу для збільшення терміну базової загальновійськової підготовки. За його словами, відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook у неділю, 15 вересня.

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Сирський наголосив, що якісна підготовка є одним із чинників збереження життя українських воїнів.

"Провів робочу нараду з цього питання за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів", — розповів він.

Робоча нарада. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

На нараді обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення. Також було розглянуто напрямки вдосконалення навчальних програм.

За словами Сирського, основну роль у якості підготовки відіграють інструктори, тому максимальну увагу потрібно приділити залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом.

До того ж опрацьовують можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.

"Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року. Продовжуємо роботу над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах", — додав Сирський.