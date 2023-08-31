Сырский заявил про успех на Бахмутском направлении

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский. Фото: interfax.com.ua

В районе Бахмута наблюдается положительное развитие событий. При этом бойцы Вооруженных сил Украины продолжают ликвидировать оккупантов.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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"Ситуация на отдельных участках Бахмутского фронта становится лучше", — отметил Сырский.

Кроме того, Сырский поделился видеоматериалами, демонстрирующими действия артиллеристов из 22-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск.

"Артиллеристы 22-й ОМБр продолжают уничтожать оккупантов", — добавил он.

Напомним, что представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев объявил о том, что украинские оборонительные войска активно продвигаются на Бахмутском и Мелитопольском фронтах. При этом уже достигнуты определенные успехи.

Также мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул прогресс, который украинская армия демонстрирует против российских сил на передовой. При этом он оценил усилия Вооруженных сил Украины, отмечая их способность переходить в наступление и преодолевать прочные оборонительные позиции противника.