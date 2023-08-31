Сирський заявив про успіх на Бахмутському напрямку

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: interfax.com.ua

У районі Бахмута спостерігається позитивний розвиток подій. При цьому бійці Збройних сил України продовжують ліквідувати окупантів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

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"Ситуація на окремих ділянках Бахмутського фронту стає кращою", — зазначив Сирський.

Крім того, Сирський поділився відеоматеріалами, які демонструють дії артилеристів із 22-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ.

"Артилеристи 22-ї ОМБр продовжують знищувати окупантів", — додав він.

Нагадаємо, що представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов оголосив про те, що українські оборонні війська активно просуваються на Бахмутському та Мелітопольському фронтах. При цьому вже досягнуто певних успіхів.

Також ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на прогресі, який українська армія демонструє проти російських сил на передовій. При цьому він оцінив зусилля Збройних сил України, наголошуючи на їхній здатності переходити в наступ і долати міцні оборонні позиції противника.