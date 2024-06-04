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Ситуация на фронте, энергетика и производство дронов — Зеленский о заседании Ставки

4 июня 2024 20:28
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Зеленский провел Ставку, где обсудил важные вопросы настоящего
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня провел заседание Ставки . На нем он обсудил важные вопросы по изменениям в поле боя, ситуации в энергетике и детали о производстве и закупке дронов. 

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram во вторник, 4 июня.

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По словам Зеленского, на заседании Ставки был проведен детальный разговор с военными, правительством, руководителями специальных служб по нескольким вопросам.

Во-первых, это ситуация на фронте по состоянию на 4 июня. Главнокомандующий ВСУ Сырский и начальник Генштаба Баргилевич сообщили, что больше всего боев и атак и соответственно самая тяжелая ситуация в Донецкой области — это фактически основное направление российских ударов.

"Конечно, ситуацию на юге, на Харьковщине, в районах приграничья Сумской и Черниговской областей мы тоже сегодня рассмотрели. Я благодарен каждому подразделению, каждому командиру и солдату, благодаря которым удалось стабилизировать Харьковское направление" , — отметил глава государства.

Также на заседании были рассмотрены вопросы энергетики в стране и возможностей ее защиты и восстановления. Зеленский отметил, что ежедневно этим вопросам должно быть уделено не просто максимальное, а тотальное внимание всех ответственных должностных лиц.

Минобороны и Минстратегпром дали отчеты по производству и закупке дронов.

"На этой войне – и именно нашими воинами – было доказано, что дроны способны давать преимущество и возвращать инициативу. В то время, когда мы ожидали поставки артиллерии от наших партнеров, FPV-дроны фактически уберегли фронт. Наши дальнобойные дроны доказали, что Украина способна ограничивать внутреннюю силу государства-террориста. Имеем и будем это продолжать» , — отметил Президент Украины.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что жестокость по отношению к украинским детям является самым позорным из поступков России. Граждане Украины никогда этого не простят стране-агрессору.

Также глава государства обратился к украинцам и заявил, что каждую встречу и день мы используем для того, чтобы можно было добавить возможности воинам ВСУ .

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