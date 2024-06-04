Зеленський провів Ставку де обговорив важливі питання сьогодення

Ситуація на фронті, енергетика та виробництво дронів — Зеленський про засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський 4 червня провів засідання Ставки. На ньому він обговорив важливі питання щодо змін на полі бою, ситуації в енергетиці та деталі про виробництво і закупівлю дронів.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у вівторок, 4 червня.
Зеленський розповів про засідання Ставки
За словами Зеленського, на засіданні Ставки була проведена детальна розмова з військовими, урядом, керівниками спеціальних служб щодо кількох питань.
По-перше, це ситуація на фронті станом на 4 червня. Головнокомандувач ЗСУ Сирський та начальник Генштабу Баргилевич повідомили, що найбільше боїв і атак та відповідно найтяжча ситуація на Донеччині — це фактично основний напрямок російських ударів.
"Звичайно, ситуацію на півдні, на Харківщині, у районах прикордоння Сумської та Чернігівської областей ми теж сьогодні розглянули. Я вдячний кожному підрозділу, кожному командиру та солдату, завдяки яким вдалося стабілізувати Харківський напрямок", — зазначив глава держави.
Також на засіданні було розглянуто питання щодо енергетики в країні та можливостей її захисту і відновлення. Зеленський наголосив на тому, що щодня цим питанням має бути приділена не просто максимальна, а тотальна увага усіх відповідальних посадовців.
Міноборони та Мінстратегпром дали звіти по виробництву та закупівлі дронів.
"На цій війні — і саме нашими воїнами — було доведено, що дрони здатні давати перевагу й повертати ініціативу. У час, коли ми очікували постачання артилерії від наших партнерів, FPV-дрони фактично вберегли фронт. Наші далекобійні дрони довели, що Україна здатна обмежувати внутрішню силу держави-терориста. Маємо і будемо це продовжувати", — зауважив Президент України.
Нагадаємо, Зеленський наголосив, що жорстокість щодо українських дітей є найганебнішим із вчинків Росії. Громадяни України ніколи цього не пробачать країні-агресору.
Також глава держави звернувся до українців і заявив, що кожну зустріч та день ми використовуємо для того, аби можна було додати можливостей воїнам ЗСУ.
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