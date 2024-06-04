Зеленський провів Ставку де обговорив важливі питання сьогодення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський 4 червня провів засідання Ставки. На ньому він обговорив важливі питання щодо змін на полі бою, ситуації в енергетиці та деталі про виробництво і закупівлю дронів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у вівторок, 4 червня.

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За словами Зеленського, на засіданні Ставки була проведена детальна розмова з військовими, урядом, керівниками спеціальних служб щодо кількох питань.

По-перше, це ситуація на фронті станом на 4 червня. Головнокомандувач ЗСУ Сирський та начальник Генштабу Баргилевич повідомили, що найбільше боїв і атак та відповідно найтяжча ситуація на Донеччині — це фактично основний напрямок російських ударів.

"Звичайно, ситуацію на півдні, на Харківщині, у районах прикордоння Сумської та Чернігівської областей ми теж сьогодні розглянули. Я вдячний кожному підрозділу, кожному командиру та солдату, завдяки яким вдалося стабілізувати Харківський напрямок", — зазначив глава держави.

Також на засіданні було розглянуто питання щодо енергетики в країні та можливостей її захисту і відновлення. Зеленський наголосив на тому, що щодня цим питанням має бути приділена не просто максимальна, а тотальна увага усіх відповідальних посадовців.

Міноборони та Мінстратегпром дали звіти по виробництву та закупівлі дронів.

"На цій війні — і саме нашими воїнами — було доведено, що дрони здатні давати перевагу й повертати ініціативу. У час, коли ми очікували постачання артилерії від наших партнерів, FPV-дрони фактично вберегли фронт. Наші далекобійні дрони довели, що Україна здатна обмежувати внутрішню силу держави-терориста. Маємо і будемо це продовжувати", — зауважив Президент України.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що жорстокість щодо українських дітей є найганебнішим із вчинків Росії. Громадяни України ніколи цього не пробачать країні-агресору.

Також глава держави звернувся до українців і заявив, що кожну зустріч та день ми використовуємо для того, аби можна було додати можливостей воїнам ЗСУ.