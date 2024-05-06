Ситуация на фронте и поставки оружия от партнеров — Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 мая, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем глава государства принял доклады по изготовлению оружия собственного производства и комплектации украинских бригад.

Об этом сообщил президент Telegram.

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Согласно сообщению Зеленского, первоочередным вопросом была ситуация на фронте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитывался о своем визите на передовую, осветил основные вызовы и потребности. Также главе государства был представлен отчет о внутреннем украинском производстве оружия и оснащении бригад.

"Максимум делаем, чтобы дать больше оружия для наших воинов", — заявил президент.

Он добавил, что на Ставке особое внимание уделили вопросу поставок от международных партнеров, в частности обсудили графики поставок и пути ускорения реального получения вооружений и боеприпасов. Зеленский подчеркнул, что после политических решений помощи Украине должна следовать эффективная логистика для фактической доставки оружия нашим бойцам.

"Все, кто привлечен, должны сейчас работать 24/7 с партнерами, в том числе с Соединенными Штатами", — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих с Днем Сухопутных войск ВСУ.

Ранее Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.