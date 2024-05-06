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Ситуация на фронте и поставки оружия от партнеров — Зеленский провел заседание Ставки

6 мая 2024 20:27
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Бригадир София
редактор
Ситуация на фронте и поставки оружия от партнеров — Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 мая, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем глава государства принял доклады по изготовлению оружия собственного производства и комплектации украинских бригад.

Об этом сообщил президент Telegram.

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Согласно сообщению Зеленского, первоочередным вопросом была ситуация на фронте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитывался о своем визите на передовую, осветил основные вызовы и потребности. Также главе государства был представлен отчет о внутреннем украинском производстве оружия и оснащении бригад.

"Максимум делаем, чтобы дать больше оружия для наших воинов", — заявил президент.

Он добавил, что на Ставке особое внимание уделили вопросу поставок от международных партнеров, в частности обсудили графики поставок и пути ускорения реального получения вооружений и боеприпасов. Зеленский подчеркнул, что после политических решений помощи Украине должна следовать эффективная логистика для фактической доставки оружия нашим бойцам.

"Все, кто привлечен, должны сейчас работать 24/7 с партнерами, в том числе с Соединенными Штатами", — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих с Днем Сухопутных войск ВСУ.

Ранее Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

Владимир Зеленский
Украина
Ставка верховного главнокомандующего
президент
война в Украине
ситуация на фронте

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