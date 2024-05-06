Ситуація на фронті та постачання зброї від партнерів — Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 травня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому глава держави прийняв доповіді про виготовлення зброї власного виробництва та комплектації українських бригад.

Про це повідомив президент у Telegram.

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Згідно з повідомленням Зеленського, першочерговим питанням була ситуація на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звітував про свій візит на передову, висвітлив основні виклики та потреби. Також главі держави було представлено звіт про внутрішнє українське виробництво зброї та оснащення бригад.

"Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів", — заявив президент.

Він додав, що на Ставці окрему увагу приділили питанню поставок від міжнародних партнерів, зокрема обговорили графіки поставок та шляхи прискорення реального отримання озброєнь та боєприпасів. Зеленський підкреслив, що після політичних ухвалень допомоги Україні має слідувати ефективна логістика для фактичної доставки зброї нашим бійцям.

"Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців з Днем Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше Зеленський вніс до парламенту законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації.