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Ситуация на поле боя и армейское обеспечение — вечернее обращение Зеленского

30 апреля 2024 20:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Ситуация на поле боя и армейское обеспечение — вечернее обращение Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Он обсуждал ситуацию на поле боя и необходимость обеспечения украинских бойцов на линии фронта.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

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Вечернее обращение Зеленского

По словам главы государства, сегодня было в течение дня много совещаний по ситуации на фронте, наступлению российских войск для того, чтобы сорвать военные маневры врага и согласовать маневры ВСУ.

"Был доклад Главкома Александра Сырского, еще отдельно обсудили с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия и коммуникацию с партнерами. Нам нужно существенное ускорение поставок, чтобы ощутимо усилить возможности наших воинов. На фронте должны доминировать не российские авиабомбы инициатива — наше ПВО, наша артиллерия, наши дроны. Частично мы это решаем благодаря нашему производству и каждому, кто помогает Силам обороны", — сказал он.

Также Зеленский заявил, что особенно в этом отношении правительство рассчитывает на американскую поддержку.

"Очень рассчитываем на оперативность поставок от Соединенных Штатов - это поставки, которые должны ощущаться в уничтоженной логистике оккупанта, в их страхе базироваться где угодно на оккупированной территории, а также в нашей силе, которая должна показать себя и на Покровском направлении, и Кураховском, Северском, Лиманском, Купянском и на юге государства", — добавил президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поздравил Чехию с 20-летием членства в Европейском Союзе и подчеркнул, что в июне Украина сможет начать путь к вступлению в ЕС.

Также глава государства поздравил воинов ГПСУ с Днем пограничника, повысил в звании главу Госпогранслужбы и присвоил звание Героя Украины двум пограничникам.

Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
война в Украине
фронт

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