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Ситуація на полі бою та армійське забезпечення — вечірнє звернення Зеленського

30 квітня 2024 20:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ситуація на полі бою та армійське забезпечення — вечірнє звернення Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Він обговорював ситуацію на полі бою, та необхідність забезпечення українських бійців на лінії фронту.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

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Вечірнє звернення Зеленського

За словами глави держави, сьогодні було протягом дня багато нарад щодо ситуації на фронті, наступу російських військ для того, щоб зірвати військові маневри ворога, та узгодити маневри ЗСУ.

"Була доповідь Головкома Олександра Сирського, ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї й комунікацію з партнерами. Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива — наше ППО, наша артилерія, наші дрони. Частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву і кожному та кожній, хто допомагає Силам оборони", — сказав він.

Також Зеленський заявив, що особливо в цьому плані уряд розраховує на американську підтримку.

"Дуже розраховуємо на оперативність постачання від Сполучених Штатів — це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському та на півдні держави", — додав президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський привітав Чехію з 20-річчям членства в Європейському Союзі, та підкреслив, що у червні Україна зможе почати шлях до вступу у ЄС.

Також глава держави привітав воїнів ДПСУ з Днем прикордонникапідвищив у званні голову Держприкордонслужби та надав звання Героя України двом прикордонникам.

Володимир Зеленський
ЗСУ
Україна
війна в Україні
фронт

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