Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Ситуация на ЗАЭС ухудшается и становиться опасной, — Минэнерго arrow

Ситуация на ЗАЭС ухудшается и становиться опасной, — Минэнерго

12 февраля 2023 17:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ситуация на ЗАЭС ухудшается и становится опасной
Российские оккупанты на Запорожской АЭС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска сбрасывают воду в Каховском водохранилище. Это угрожает работе захваченной ЗАЭС и сейчас эксплуатация проводится таким образом, что ситуация только ухудшается.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Ситуация на ЗАЭС

По словам министра, такие действия россиян направлены на то, чтобы после возвращения станции под контроль Украины невозможно было сразу ее подключить к сети.

"Эта ситуация действительно достаточно опасна, если она будет развиваться дальше в таком направлении. К тому, мы сообщили МАГАТЭ, и так же есть соответствующее заявление МАГАТЭ относительно этой ситуации", - сказал Галущенко.

Также чиновник сообщил, что сейчас есть информация, что там немного уровень стабилизировался, но вопрос в том, что у нас нет доступа и возможности регулировать ливень этой воды. 

"Насколько они сознательно это делают, будут ли готовы совершить такие действия, чтобы поставить под угрозу вообще эксплуатацию ЗАЭС, знаете, от них можно ожидать чего угодно", — добавил он.

Галущенко подытожил, что на Запорожской АЭС ситуация только ухудшается, и это не только украинская оценка, такого мнения придерживаются в МАГАТЭ.

"Есть определенная ярость со стороны россиян из-за того, что они не получили желаемого количества людей, подписавших контракты с ними, и соответственно давление увеличивается на персонал. Они бьют публично, исчезают люди, то есть это обычный российский террор", — подытожил министр.

Напомним, в начале февраля стало известно, что постоянная миссия МАГАТЭ, работающая на площадке временно оккупированной Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, зафиксировала снижение уровня воды в Каховском водохранилище.

Также сообщалось, что после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара украинским военным понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств. Российские оккупанты целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ.

Международные эксперты также зафиксировали большое количество взрывов на территории Запорожской атомной электростанции. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

19:24 "Февраль будет решающим": оккупант рассказал жене о ситуации на фронте

19:04 В Херсонской области оккупанты угрожают пенсионерам прекратить выплаты без наличия паспорта рф

Новина з відео

19:00 Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК

Эксклюзив

19:00 Одесса днем и ночью — прекрасна: город глазами фотографа Новини.LIVE

19:00 Какой праздник отмечают 13 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:48 Подоляк назвал три ключевых решения, чтобы мир вернулся к стабильности

18:38 "Так было в КНДР и Южной Корее": Томас Бах о призыве Украины игнорировать россиян на Олимпиаде-24

18:32 Швейцарский банк заблокировал российские активы на 19 млрд долларов: детали

18:17 Месть США? В Китае заметили неопознанный летающий объект

Новина з відео

18:15 Проекту "Дунайя" в Одесской области быть: пока на время войны он на паузе, — Фазиль Аскеров

Новина з відео

19:24 "Февраль будет решающим": оккупант рассказал жене о ситуации на фронте

Новина з відео

19:00 Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК

Новина з відео

18:15 Проекту "Дунайя" в Одесской области быть: пока на время войны он на паузе, — Фазиль Аскеров

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 февраля: Скорпионам — не проявлять злобу, Рыбам — освободить мысли

Новина з відео

14:50 В этом году выборов не будет: для этого нет условий, — одесский политконсультант Владислав Станков

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:00 Война диктует новые акценты в спектаклях, — Юлия Пивоварова об Одесском украинском театре после российского вторжения

Новина з відео

12:43 Шикарный гол "Униона" в ворота "РБ Лейпциг" испугал "Баварию": Берлин идет за чемпионством

Новина з відео

10:52 В Раде готовят поправку, которая позволит назначать министром обороны военного

Новина з відео

09:00 Первое поражение Выхриста на профессиональном ринге: как проиграл украинец

Новина з відео

06:30 "Марсель" победил "Клермон": как сыграл Малиновский

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

Актуальное по теме

None 12 Февраль 19:22

"Февраль будет решающим": оккупант рассказал жене о ситуации на фронте

None 12 Февраль 19:05

В Херсонской области оккупанты угрожают пенсионерам прекратить выплаты без наличия паспорта рф

None 12 Февраль 18:59

Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК

None 12 Февраль 18:28

Одесса днем и ночью — прекрасна: город глазами фотографа Новини.LIVE

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB