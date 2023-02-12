Ситуация на ЗАЭС ухудшается и становится опасной

Ситуация на ЗАЭС ухудшается и становиться опасной, — Минэнерго
Российские войска сбрасывают воду в Каховском водохранилище. Это угрожает работе захваченной ЗАЭС и сейчас эксплуатация проводится таким образом, что ситуация только ухудшается.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.
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Ситуация на ЗАЭС
По словам министра, такие действия россиян направлены на то, чтобы после возвращения станции под контроль Украины невозможно было сразу ее подключить к сети.
"Эта ситуация действительно достаточно опасна, если она будет развиваться дальше в таком направлении. К тому, мы сообщили МАГАТЭ, и так же есть соответствующее заявление МАГАТЭ относительно этой ситуации", - сказал Галущенко.
Также чиновник сообщил, что сейчас есть информация, что там немного уровень стабилизировался, но вопрос в том, что у нас нет доступа и возможности регулировать ливень этой воды.
"Насколько они сознательно это делают, будут ли готовы совершить такие действия, чтобы поставить под угрозу вообще эксплуатацию ЗАЭС, знаете, от них можно ожидать чего угодно", — добавил он.
Галущенко подытожил, что на Запорожской АЭС ситуация только ухудшается, и это не только украинская оценка, такого мнения придерживаются в МАГАТЭ.
"Есть определенная ярость со стороны россиян из-за того, что они не получили желаемого количества людей, подписавших контракты с ними, и соответственно давление увеличивается на персонал. Они бьют публично, исчезают люди, то есть это обычный российский террор", — подытожил министр.
Напомним, в начале февраля стало известно, что постоянная миссия МАГАТЭ, работающая на площадке временно оккупированной Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, зафиксировала снижение уровня воды в Каховском водохранилище.
Также сообщалось, что после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара украинским военным понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств. Российские оккупанты целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ.
Международные эксперты также зафиксировали большое количество взрывов на территории Запорожской атомной электростанции.