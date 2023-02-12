Ситуація на ЗАЕС погіршується та стає небезпечною

Російські окупанти на Запорізькій АЕС

Російські війська скидають воду в Каховському водосховищі. Це загрожує роботі захопленої ЗАЕС і зараз експлуатація проводиться таким чином, що ситуація лише погіршується.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Ситуація на ЗАЕС

За словами міністра, такі дії росіян спрямовані на те, щоб після повернення станції під контроль України неможливо було одразу під'єднати її до мережі.

"Ця ситуація справді досить небезпечна, якщо вона розвиватиметься далі в такому напрямку. До того, ми повідомили МАГАТЕ, і так само є відповідна заява МАГАТЕ щодо цієї ситуації", — сказав Галущенко.

Також чиновник повідомив, що зараз є інформація, що там трохи рівень стабілізувався, але питання в тому, що ми не маємо доступу та можливості регулювати зливу цієї води.

"Наскільки вони свідомо це роблять, чи будуть готові вчинити такі дії, щоб поставити під загрозу взагалі експлуатацію ЗАЕС, знаєте, від них можна очікувати будь-чого", — додав він.

Галущенко підсумував, що на Запорізькій АЕС ситуація лише погіршується, і це не лише українська оцінка, такої думки дотримуються у МАГАТЕ.

"Є певна лють з боку росіян через те, що вони не отримали бажаної кількості людей, які підписали контракти з ними, і, відповідно, тиск збільшується на персонал. Вони б'ють публічно, зникають люди, тобто це звичайний російський терор", — підсумував міністр. .

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що постійна місія МАГАТЕ, яка працює на майданчику тимчасово окупованої Запорізької АЕС, найбільшої в Європі атомної електростанції, зафіксувала зниження рівня води у Каховському водосховищі .

Також повідомлялося, що після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару українським військовим знадобиться щонайменше два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв. Російські окупанти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінімуючи все навколо через страх перед ЗСУ.

Міжнародні експерти також зафіксували велику кількість вибухів на території Запорізької атомної електростанції.