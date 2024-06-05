Ситуация сложная — Сырский рассказал, где враг пытается прорвать оборону ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters

Ситуация на фронте остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий. Россия проводит активные штурмовые действия в Волчанске Харьковской области и на подступах к Часовом Яру Донецкой области.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Telegram в среду, 5 июня.

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Он отметил, что российская армия продолжает проведение наступательных действий, сосредотачивая основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях.

"Враг проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовом Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ работает в районе активных боевых действий. Фото: Александр Сырский/Telegram

По словам Сырского, на других направлениях оккупанты проводят наступление с целью растянуть линию фронта.

"В целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб", — сообщил он.

Сырский говорит, что на Харьковском направлении россияне безуспешно пытаются продвигаться в сторону Глубокого — Липцев, но имеют значительные потери.

"В Волчанске наша главная задача на этом этапе — сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий", — рассказал украинский главнокомандующий.

Также, по его информации, сложная ситуация в районе Купянска. Там Россия пытается прорвать оборону ВСУ по двум направлениям. Продолжаются жесткие бои.

"Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу", — подытожил Сырский.

Напомним, украинские военные придумали новую тактику ведения войны. Теперь украинские беспилотники ищут дорогостоящие цели российской армии.

Также сообщалось, что военные пограничной бригады "Помста" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику.