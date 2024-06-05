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Ситуація складна — Сирський розповів, де ворог намагається прорвати оборону ЗСУ

5 червня 2024 16:43
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Ситуація складна — Сирський розповів, де ворог намагається прорвати оборону ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

​​Ситуація на фронті залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій. Росія проводить активні штурмові дії у Вовчанську Харківської області та на підступах до Часового Яру Донецької області.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в Telegram у середу, 5 червня.

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Він зазначив, що російська армія продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському та Харківському напрямках.

"Ворог проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Головнокомандувач ЗСУ працює у районі активних бойових дій. Фото: Олександр Сирський/Telegram

За словами Сирського, на інших напрямках окупанти проводять наступ з метою розтягнути лінію фронту. 

"В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб", — повідомив він.

Сирський каже, що на Харківському напрямку росіяни безрезультатно намагаються просуватися в бік Глибокого — Липців, але мають значні втрати.

"У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі — стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та  поступово просуватись вперед для звільнення наших територій", — розповів український головнокомандувач.

Так, за його інформацією, складна ситуація в районі Купʼянська. Там Росія намагається прорвати оборону ЗСУ з двох напрямків. Тривають жорсткі бої.

"Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь", — підсумував Сирський.

Нагадаємо, українські військові вигадали нову тактику ведення війни. Тепер українські безпілотники шукають дорогі цілі російської армії.

Також повідомлялося, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку.

Олександр Сирський
Вовчанськ
Куп'янськ
Часів Яр
війна
ЗСУ
війна в Україні

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