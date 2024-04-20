Скабеева провела мастер-класс российским журналистам, как оправдывать бомбардировки Харькова

Российская пропагандистка Ольга Скабеева. Фото: росСМИ

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева провела тренинг для нового поколения российских пропагандистов. В частности, она заявила, что российские удары по Харькову являются не актом агрессии, а созданием санитарной зоны.

Фрагмент с наставлением предоставления "правильной" российской информации от Скабеевой был опубликован в соцсетях.

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Обучение от Скабеевой

"Не важно на самом деле, что происходит. Происходить действительно может одно и то же событие. Но интерпретация этого события имеет значение", — заявила пропагандистка.

Фактически Скабеева не только не скрывает того, что занимается пропагандой, а даже учит блогеров и журналистов, как это правильно делать, в рамках форума "Курс молодого бойца".

"Для них наш удар по Харькову — это проявление агрессии. Для нас это создание санитарной зоны", — заявила Скабеева.

Она добавила, что если человек считает себя патриотом России, то он должен в первую очередь ориентироваться на государственную точку зрения.

"Теперь становится совершенно понятным, почему знаменитый роман Оруэлла "1984" о тоталитарном государстве исключен из школьной программы в России", — говорится в комментарии к выступлению Скабеевой.

Ранее мы сообщали, что бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что во всех политических группах в Европейском парламенте есть пророссийские политики. По его словам, пропаганда РФ активно и эффективно действует в Европе.

Напомним, недавно конгрессмены США заявили, что часть Республиканской партии была "инфицирована" российской пропагандой.