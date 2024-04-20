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Скабєєва провела майстер клас російським журналістам, як виправдовувати бомбардування Харкова

20 квітня 2024 19:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Скабєєва провела майстер клас російським журналістам, як виправдовувати бомбардування Харкова
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва провела тренінг для нового покоління російських пропагандистів. Зокрема вона зявила, що російські удари по Харкову є не актом агресії, а створенням санітарної зони.

Фрагмент із повчанням надання "правильної" російської інформації від Скабєєвої був опублікований у соцмережах.

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Навчання від Скабєєвої

"Не важливо насправді, що відбувається. Відбуватися насправді може одна і та сама подія. Але інтерпретація цієї події має значення", — заявила пропагандистка.

Фактично, Скабєєва не тільки не приховує того, що займається пропагандою, а навіть навчає блогерів та журналістів як це правильно робити в рамках форуму "Курс молодого бійця".

"Для них наш удар по Харкову — це вияв агресії. Для нас це створення санітарної зони", — заявила Скабєєва.

Вона додала, що якщо людина вважає себе патріотом Росії, то вона має в першу чергу орієнтуватися на державну точку зору.

"Тепер стає абсолютно зрозумілим, чому знаменитий роман Оруелла "1984" про тоталітарну державу виключено зі шкільної програми в Росії", — говориться у коментарі до виступу Скабєєвої.

Раніше ми повідомляли, що колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в усіх політичних групах у Європейському парламенті є проросійські політики. За його словами, пропаганда РФ активно та ефективно діє у Європі. 

Нагадаємо, нещодавно конгресмени США заявили, що частина Республіканської партії була "інфікована" російською пропагандою.

війна
Харків
Україна
тренінг
Ольга Скабєєва
пропаганда
Росія

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