Скабєєва провела майстер клас російським журналістам, як виправдовувати бомбардування Харкова
Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва провела тренінг для нового покоління російських пропагандистів. Зокрема вона зявила, що російські удари по Харкову є не актом агресії, а створенням санітарної зони.
Фрагмент із повчанням надання "правильної" російської інформації від Скабєєвої був опублікований у соцмережах.
Навчання від Скабєєвої
"Не важливо насправді, що відбувається. Відбуватися насправді може одна і та сама подія. Але інтерпретація цієї події має значення", — заявила пропагандистка.
Фактично, Скабєєва не тільки не приховує того, що займається пропагандою, а навіть навчає блогерів та журналістів як це правильно робити в рамках форуму "Курс молодого бійця".
"Для них наш удар по Харкову — це вияв агресії. Для нас це створення санітарної зони", — заявила Скабєєва.
Вона додала, що якщо людина вважає себе патріотом Росії, то вона має в першу чергу орієнтуватися на державну точку зору.
"Тепер стає абсолютно зрозумілим, чому знаменитий роман Оруелла "1984" про тоталітарну державу виключено зі шкільної програми в Росії", — говориться у коментарі до виступу Скабєєвої.
Раніше ми повідомляли, що колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в усіх політичних групах у Європейському парламенті є проросійські політики. За його словами, пропаганда РФ активно та ефективно діє у Європі.
Нагадаємо, нещодавно конгресмени США заявили, що частина Республіканської партії була "інфікована" російською пропагандою.
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