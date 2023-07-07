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Скандал в России: "z-военкоры" сливают уязвимые места российской обороны

7 июля 2023 15:42
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Скандал в России: "z-военкоры" сливают уязвимые места российской обороны
Российский "военкор" Александр Сладков. Фото: росСМИ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

В России нужно немедленно ввести военную цензуру, чтобы так называемые "военкоры" не озвучивали во всеуслышание проблемы, с которыми армия оккупантов сталкивается в Украине.

Об этом заявил в эфире "Соловьев.Live" пропагандист Яков Кедми, которого российские СМИ представляют как "общественного деятеля из Израиля".

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Пропагандиста возмутил пост неназванного "z-военкора", посвященный одному из полков армии РФ, воюющих в Украине.

"Он там пишет, что у них слабое вооружение, он пишет: "Они в тяжелом положении, потому что на этом участке нет трех линий обороны, там только одна тоненькая линия обороны". Я читал другого военного корреспондента с другого участка фронта. Он пишет: "Да, на этом участке тяжелое положение, потому что у обороняющейся российской части не хватает снарядов". Я не понимаю: вы что, совсем спятили? У вас мозгов нет?" — возмутился Кедми.

Разозлился на чересчур болтливых "военкоров" и пропагандист Соловьев. По его словам, у всех военных блогеров есть контакты российской военной верхушки, и о любых проблемах в армии они могут докладывать непосредственно по прямому адресу.

"Могут позвонить, и все решить. Но они пишут это дерьмо!" — заявил Соловьев.

Напомним, ранее певец-путинист Григорий Лепс заявил, что выплатил миллион рублей оккупанту, якобы уничтожившему "Леопард".

Также в начале июля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому пропагандисту Сергею Мардану, призывавшему к геноциду украинцев.

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