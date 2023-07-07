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Скандал у Росії: "z-військори" зливають уразливі місця російської оборони

7 липня 2023 15:42
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Скандал у Росії: "z-військори" зливають уразливі місця російської оборони
Російський "військор" Олександр Сладков. Фото: росЗМІ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

У Росії треба негайно запровадити військову цензуру, щоб так звані "воєгори" не озвучували проблеми, з якими армія окупантів стикається в Україні.

Про це заявив в ефірі "Соловьев.Live" пропагандист Яків Кедмі, якого російські ЗМІ репрезентують як "громадського діяча з Ізраїлю".

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Деталі

Пропагандиста обурив допис неназваного "z-воєнкора", присвячений одному з полків армії РФ, які воюють в Україні.

"Він там пише, що у них слабке озброєння, він пише: "Вони у важкому становищі, тому що на цій ділянці немає трьох ліній оборони, там тільки одна тоненька лінія оборони". Я читав іншого військового кореспондента з іншої ділянки фронту. Він пише : "Так, на цій ділянці важке становище, тому що у російської частини, яка обороняється, не вистачає снарядів". Я не розумію: ви що, зовсім здуріли? У вас мізків немає? — обурився Кедмі.

Розлютився на надто балакучих "воєнкорів" і пропагандист Соловйов. За його словами, всі військові блогери мають контакти російської військової верхівки, і про будь-які проблеми в армії вони можуть доповідати безпосередньо за прямою адресою.

"Можуть зателефонувати і все вирішити. Але вони пишуть це лайно!" — заявив Соловйов.

Нагадаємо, раніше співак-путініст Григорій Лепс заявив, що виплатив мільйон рублів окупанту, який нібито знищив "Леопард".

Також на початку липня Служба безпеки України повідомила про підозру російському пропагандисту Сергію Мардану, який закликав до геноциду українців.

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