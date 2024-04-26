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Скандал в эфире — экс-глава Броварской РГА оговорился насчет выделения средств на фортификации

26 апреля 2024 18:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Скандал в эфире — экс-глава Броварской РГА оговорился насчет выделения средств на фортификации
Экс-глава Броварской РГА Георгий Биркадзе. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бывший глава Броварской районной госадминистрации Георгий Биркадзе попал в скандал в эфире телемарафона "Єдині новини". Комментируя выделение средств на фортификации, он буквально подверг себя на подозрение в коррупции.

Видео инцидента распространилось в соцсетях.

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Как сообщается, он был приглашен в эфир по комментарию по поводу второго транша макрофинансовой помощи Украине от ЕС. Бывший чиновник отметил, что Украина делает все, чтобы укреплять обороноспособность государства. После этого прозвучала сомнительная фраза по поводу фортификационных сооружений:

"Если взять восстановление, то сегодня 37 миллиардов мы украли...ой, вложили в фортификации", — оговорился в прямом эфире Биркадзе.

Отметим, что Георгий Биркадзе возглавлял Броварскую РГА с сентября 2020 по апрель 2021 год. В должности запомнился активной борьбой с коррупцией, и так называемой "песчаной мафией", незаконно добывавшей речной песок со дна Десны в притоке Киевской области. Орган самоуправления он возглавлял ровно 100 дней.

Напомним, ранее народная депутат Марьяна Безуглая снова втянула себя в скандал, когда дерзко обратилась к украинцам за границей, заявив, что если они не видят себя украинцами — то должны "сдать паспорта".

В то же время в польском подразделении ГП "Документ" снова собрались бунтовать десятки украинцев, выражая недовольство запретом на выдачу загранпаспортов мужчинам призывного возраста.

скандал
коррупция
Украина
Киевская область
телемарафон
война в Украине

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