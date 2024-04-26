Скандал в ефірі — ексголова Броварської РДА обмовився щодо виділення коштів на фортифікації

Ексголова Броварської РДА Георгій Біркадзе. Фото: скриншот

Колишній голова Броварської районної держадміністрації Георгій Біркадзе потрапив у скандал в етері телемарафону "Єдині новини". Коментуючи виділення коштів на фортифікації, він буквально наразив себе на підозру у корупції.

Відео інциденту поширилося в соцмережах.

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Як повідомляється, його було запрошено в етер за коментарем з приводу другого траншу макрофінансової допомоги Україні від ЄС. Колишній чиновник зазначив, що Україна робить все, аби зміцнювати обороноздатність держави. Після цього прозвучала сумнівна фраза з приводу фортифікаційних споруд:

"Якщо взяти відбудову, то сьогодні 37 мільярдів ми вкрали...ой, вклали у фортифікації", — обмовився в прямому етері Біркадзе.

Зазначимо, що Георгій Біркадзе очолював Броварську РДА з вересня 2020 по квітень 2021 рік. На посаді запам'ятався активною боротьбою з корупцією, і так званою "піщаною мафією", яка незаконно видобувала річковий пісок з дна Десни в притоці Київщини. Орган самоврядування він очолював рівно 100 днів.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар'яна Безугла знову втягнула себе у скандал, коли зухвало звернулася до українців за кордоном, заявивши, що якщо вони не бачать себе українцями — то мають "здати паспорти".

Водночас у польському підрозділі ДП "Документ" знову зібралися бунтувати десятки українців, висловлюючи невдоволення забороною на видачу закордонних паспортів чоловікам призовного віку.