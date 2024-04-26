Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Скандал в ефірі — ексголова Броварської РДА обмовився щодо виділення коштів на фортифікації arrow

Скандал в ефірі — ексголова Броварської РДА обмовився щодо виділення коштів на фортифікації

26 квітня 2024 18:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Скандал в ефірі — ексголова Броварської РДА обмовився щодо виділення коштів на фортифікації
Ексголова Броварської РДА Георгій Біркадзе. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Колишній голова Броварської районної держадміністрації Георгій Біркадзе потрапив у скандал в етері телемарафону "Єдині новини". Коментуючи виділення коштів на фортифікації, він буквально наразив себе на підозру у корупції.

Відео інциденту поширилося в соцмережах.

Читайте також:

Ексчиновник обмовився в етері телемарафону

Як повідомляється, його було запрошено в етер за коментарем з приводу другого траншу макрофінансової допомоги Україні від ЄС. Колишній чиновник зазначив, що Україна робить все, аби зміцнювати обороноздатність держави. Після цього прозвучала сумнівна фраза з приводу фортифікаційних споруд:

"Якщо взяти відбудову, то сьогодні 37 мільярдів ми вкрали...ой, вклали у фортифікації", — обмовився в прямому етері Біркадзе.

Зазначимо, що Георгій Біркадзе очолював Броварську РДА з вересня 2020 по квітень 2021 рік. На посаді запам'ятався активною боротьбою з корупцією, і так званою "піщаною мафією", яка незаконно видобувала річковий пісок з дна Десни в притоці Київщини. Орган самоврядування він очолював рівно 100 днів. 

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар'яна Безугла знову втягнула себе у скандал, коли зухвало звернулася до українців за кордоном, заявивши, що якщо вони не бачать себе українцями — то мають "здати паспорти".

Водночас у польському підрозділі ДП "Документ" знову зібралися бунтувати десятки українців, висловлюючи невдоволення забороною на видачу закордонних паспортів чоловікам призовного віку.

скандал
корупція
Україна
Київська область
телемарафон
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри