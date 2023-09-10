Скандал с Илоном Маском и отключение Starlink: Буданов отреагировал

Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал заявление на фоне скандала с Илоном Маском. Ранее стало известно о том, что бизнесмен выключил сеть Starlink вблизи Крыма, чтобы помешать Украине атаковать флот РФ.

Свой комментарий по этому поводу Кирилл Буданов сказал, выступая на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передает издание Интерфакс-Украина.

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"Лично я не уверен, что господин Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов. Это мое личное мнение. То, что системы Starlink не работали определенное время возле Крыма, я могу это абсолютно подтвердить, потому что мы также применяли определенную технику. Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия. Это, пожалуй, все, что я вам могу сказать", — сказал Буданов.

Вместе с тем, как отметил глава ГУР, спутниковая сеть Starlink играет значительную роль на фронте.

"Они достаточно хорошо зарекомендовали себя на фронте. Можно много говорить, хороши они или плохие, но есть факты — абсолютно вся линия фронта работает на них", — отметил Кирилл Буданов.

Напомним, ранее в СМИ сообщали о том, что в прошлом году популярный бизнесмен и миллиардер Илон Маск тайно приказал выключить спутниковую сеть Starlink вблизи крымского полуострова. Это нужно было для того, чтобы воспрепятствовать украинским атакам на российский флот.

Сам Илон Маск заявил, что якобы не ограничивал работу Starlink у берегов Крыма в 2022 году.