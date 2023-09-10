Скандал з Ілоном Маском та відключення Starlink: Буданов відреагував

Начальник ГУР Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зробив заяву на тлі скандалу з Ілоном Маском. Раніше стало відомо про те, що бізнесмен вимкнув мережу Starlink поблизу Криму, щоб завадити Україні атакувати флот РФ.

Свій коментар з цього приводу Кирило Буданов сказав під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає видання Інтерфакс-Україна.

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"Особисто я не впевнений, що пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Starlink не працювали певний час біля Криму, я можу це абсолютно підтвердити, тому що ми також застосовували певну техніку. Ми одразу зрозуміли, що просто там немає покриття. Це, мабуть, усе, що я вам можу сказати", — сказав Буданов.

Разом з тим, як відзначив очільник ГУР, супутникова мережа Starlink відіграє значну роль на фронті.

"Вони досить добре зарекомендували себе на фронті. Можна багато говорити, хороші вони чи погані, але є факти — абсолютно вся лінія фронту працює на них", — зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли про те, що минулого року популярний бізнесмен та мільярдер Ілон Маск таємно наказав вимкнути супутникову мережу Starlink поблизу кримського півострова. Це потрібно було для того, щоб перешкодити українським атакам на російський флот.

Сам Ілон Маск заявив, що нібито не обмежував роботу Starlink біля берегів Криму у 2022 році.