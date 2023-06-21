Скандал с порно: в Фастове в сообщении о воздушной тревоге указали интимную ссылку
Городской совет Фастова в Киевской области попал впросак. Во время объявления воздушной тревоги на официальном сайте учреждения появилась ссылка на сайт "Порнхаб" с соответствующим видео.
Об этом сообщает издание "Фастов News".
Секс вместо воздушной тревоги
Во время воздушной тревоги на официальном Телеграмм-канале Фастовского городского совета появилась ссылка на сайт Порнохаб. Правда, через 30 минут видео удалили.
Реакция жителей Фастова
Жители Фастова сразу начали живо обсуждать эту ситуацию в соцсетях. Одни шутили, что это местные власти таким образом заботятся о психическом здоровье жителей, чтобы было легче переждать тревогу.
Другие предполагали, что так стимулируют рождаемость в общине или админы ночью просматривают такие видео, чтобы не уснуть.
Ответ городских властей
В городском совете эту ситуацию объяснили хакерской атакой. Мол, был сломан телеграмм-канал Фастовского городского совета.
"Злоумышленники получили доступ к админстраницы и выложили ссылки на посторонние ресурсы. Специалисты работают над усилением информационной безопасности каналов", — заявили в горсовете.
Напомним, во Львовской областной государственной администрации планируют провести лекцию о сексе. Информация о тренинге под названием "С секса начинается все" обнародована в одном из Telegram-каналов. Такой "тренинг" львовяне восприняли с негодованием.