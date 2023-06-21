Скандал с порно: в Фастове в сообщении о воздушной тревоге указали интимную ссылку

Сайт интимных услуг. Фото: Google

Городской совет Фастова в Киевской области попал впросак. Во время объявления воздушной тревоги на официальном сайте учреждения появилась ссылка на сайт "Порнхаб" с соответствующим видео.

Об этом сообщает издание "Фастов News".

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Во время воздушной тревоги на официальном Телеграмм-канале Фастовского городского совета появилась ссылка на сайт Порнохаб. Правда, через 30 минут видео удалили.

Сообщение от Фастовского городского совета. Фото: Скриншот

Реакция жителей Фастова

Жители Фастова сразу начали живо обсуждать эту ситуацию в соцсетях. Одни шутили, что это местные власти таким образом заботятся о психическом здоровье жителей, чтобы было легче переждать тревогу.

Другие предполагали, что так стимулируют рождаемость в общине или админы ночью просматривают такие видео, чтобы не уснуть.

Ответ городских властей

В городском совете эту ситуацию объяснили хакерской атакой. Мол, был сломан телеграмм-канал Фастовского городского совета.

"Злоумышленники получили доступ к админстраницы и выложили ссылки на посторонние ресурсы. Специалисты работают над усилением информационной безопасности каналов", — заявили в горсовете.

Напомним, во Львовской областной государственной администрации планируют провести лекцию о сексе. Информация о тренинге под названием "С секса начинается все" обнародована в одном из Telegram-каналов. Такой "тренинг" львовяне восприняли с негодованием.