Скандал з порно: у Фастові у повідомленні про повітряну тривогу вказали інтимне посилання
Міська рада Фастова, що на Київщині, вскочила у халепу. Під час оголошення повітряної тривоги на офіційному сайті установи з’явилося посилання на російський сайт "Порнхаб" із відповідним відео.
Про це повідомляє видання "Фастів News".
Секс замість повітряної тривоги
Під час повітряної тривоги на офіційному Телеграм-каналі Фастівської міської ради з'явилося посилання на російський сайт Порнохаб. Щоправда, через хвилин 30 відео видалили.
Реакція мешканців Фастова
Мешканці Фастова відразу почали жваво обговорювали цю ситуацію в соцмережах. Одні жартували, що то місцева влада таким чином дбає про психічне здоров'я мешканців, щоб було легше перечекати тривогу.
Інші припускали, що так стимулюють народжуваність в громаді або адміни, які вночі чергують, переглядають такі відео, щоб не заснути.
Відповідь міської влади
У міській раді цю ситуацію пояснили хакерською атакою. Мовляв, був зламаний телеграм-канал Фастівської міської ради.
"Зловмисники отримали доступ до адмінсторінки та виклали на загал посилання на сторонні ресурси. Спеціалісти працюють над посиленням інформаційної безпеки каналів", — заявили у міськраді.
Нагадаємо, у Львівській обласній державній адміністрації планують провести лекцію про секс. Інформація про тренінг під назвою "З сексу починається все" оприлюднили в одному із Telegram-каналів. Такий "тренінг" львів'яни сприйняли з обуренням.