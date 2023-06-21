Скандал з порно: у Фастові у повідомленні про повітряну тривогу вказали інтимне посилання

Сайт інтимних послуг. Фото: Google

Міська рада Фастова, що на Київщині, вскочила у халепу. Під час оголошення повітряної тривоги на офіційному сайті установи з’явилося посилання на російський сайт "Порнхаб" із відповідним відео.

Про це повідомляє видання "Фастів News".

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Під час повітряної тривоги на офіційному Телеграм-каналі Фастівської міської ради з'явилося посилання на російський сайт Порнохаб. Щоправда, через хвилин 30 відео видалили.

Повідомлення від Фастівськї міської ради. Фото: Скріншот

Реакція мешканців Фастова

Мешканці Фастова відразу почали жваво обговорювали цю ситуацію в соцмережах. Одні жартували, що то місцева влада таким чином дбає про психічне здоров'я мешканців, щоб було легше перечекати тривогу.

Інші припускали, що так стимулюють народжуваність в громаді або адміни, які вночі чергують, переглядають такі відео, щоб не заснути.

Відповідь міської влади

У міській раді цю ситуацію пояснили хакерською атакою. Мовляв, був зламаний телеграм-канал Фастівської міської ради.

"Зловмисники отримали доступ до адмінсторінки та виклали на загал посилання на сторонні ресурси. Спеціалісти працюють над посиленням інформаційної безпеки каналів", — заявили у міськраді.

Нагадаємо, у Львівській обласній державній адміністрації планують провести лекцію про секс. Інформація про тренінг під назвою "З сексу починається все" оприлюднили в одному із Telegram-каналів. Такий "тренінг" львів'яни сприйняли з обуренням.