Скандал с военными аптечками: китайские турникеты так и не убрали

Китайские турникеты в аптечках 82-й бригады ДШВ. Фото: Слідство Інфо

В аптечках 82-й бригады десантно-штурмовых войск обнаружили китайские турникеты. После огласки в сети бойцам таки привезли качественные турникеты, однако китайские так и не забрали.

Об этом отмечают журналисты "Слідство.Інфо" в материале "Стечь кровью: каждый четвертый турникет от государства опасен для использования".

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Практически месяц назад в соцсетях появилась информация о том, что в аптечках 82-й бригады десантно-штурмовых войск обнаружили китайские турникеты. Они были упакованы в специальную обертку с наклейкой-инструкцией на английском и литовском языках и информацией о китайском производителе, где фигурировала немецкая фирма.

Китайские турникеты в аптечках 82-й бригады ДШВ. Фото: Следствие инфо

Проблему обнаружил начмед 82-й бригады ДШВ Антон Шевчук, когда проверял содержание аптечек бригады. Начмед сказал, что некачественные турникеты бригаде так и не заменили, они лежат на складе. Впрочем, привезли в нужном количестве более качественные турникеты.

Китайские турникеты в аптечках 82-й бригады ДШВ. Фото: Следствие инфо

"Слідство.Інфо" обнаружило, что в Вооруженных силах Украины нет государственного стандарта качества турникета, которым они руководствуются при наполнении аптечек для военных. Этот стандарт только начали разрабатывать. Об этом журналистам в ответ на запрос сообщило Командование медсил ВСУ.

Китайские турникеты в аптечках 82-й бригады ДШВ. Фото: Следствие инфо

Напомним, руководителю медицинской службы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Антону Шевчуку, обратившемуся в Командование Медицинских сил с просьбой о замене ненадежных китайских турникетов, был объявлен "строгий выговор". В приказе отмечается, что главврач 82-й бригады противоречил пяти статьям Устава внутренней службы ВСУ.

Возглавляя медицинскую службу 82-й десантно-штурмовой бригады, Антон Шевчук столкнулся с проблемой некачественных турникетов, произведенных в Китае. Обнаружив неэффективные турникеты, он решил их поменять. Обратился к командованию. Ему указали на отсутствие качественных турникетов. Тогда он обратился к волонтерам. Впоследствии турникеты проверила специальная комиссия, но их заключение не удовлетворило медика.