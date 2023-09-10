Скандал з військовими аптечками: китайські турнікети так і не прибрали

Китайські турнікети в аптечках 82-ої бригади ДШВ. Фото: Слідство Інфо

В аптечках 82-ої бригади десантно-штурмових військ знайшли китайські турнікети. Після розголосу в мережі бійцям таки привезли якісні турнікети, проте китайські так і не забрали.

Про це зазначають журналісти "Слідство.Інфо" у матеріалі "Стікайте кров’ю: кожен четвертий турнікет від держави небезпечний для використання".

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Скандал з китайськими турнікетами

Практично місяць тому у соцмережах з’явилась інформація про те, що в аптечках 82-ої бригади десантно-штурмових військ знайшли китайські турнікети. Вони були запаковані у спеціальну обгортку з наліпкою-інструкцією англійською та литовською мовами та інформацією про китайського виробника, де фігурувала німецька фірма.

Китайські турнікети в аптечках 82-ої бригади ДШВ. Фото: Слідство інфо

Проблему виявив начмед 82-ої бригади ДШВ Антон Шевчук, коли перевіряв вміст аптечок бригади. Начмед сказав, що неякісні турнікети бригаді так і не замінили, вони лежать на складі. Втім привезли у потрібній кількості якісніші турнікети.

Китайські турнікети в аптечках 82-ої бригади ДШВ. Фото: Слідство інфо

"Слідство.Інфо" виявило, що Збройні сили України не мають державного стандарту якості турнікета, яким вони керуються під час наповнення аптечок для військових. Цей стандарт тільки почали розробляти. Про це журналістам у відповідь на запит повідомило Командування медсил ЗСУ.

Китайські турнікети в аптечках 82-ої бригади ДШВ. Фото: Слідство інфо

Нагадаємо, керівнику медичної служби 82-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Антону Шевчуку, який звернувся до Командування Медичних сил з проханням про заміну ненадійних китайських турнікетів, було оголошено "сувору догану". У наказі зазначається, що головний лікар 82-ї бригади суперечив п'яти статтям Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Очолюючи медичну службу 82-ї десантно-штурмової бригади Антон Шевчук зіткнувся з проблемою неякісних турнікетів, вироблених у Китаї. Виявивши неефективні турнікети, він вирішив замінити. Звернувся до командування. Йому вказали на відсутність якісних турнікетів. Тоді він звернувся до волонтерів. Згодом турнікети перевірила спеціальна комісія, але їх висновок не задовольнив медика.