Похожие на взрывчатку: на крыше 4-го энергоблока ЗАЭС заметили новые объекты
На крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС появились новые объекты, которых раньше не было. Их увидели на спутниковых снимках.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как их удалось обнаружить
Ранее о его минировании сообщали в Генштабе.
"Их обнаружили наш проект "Схемы" и российская служба Радио Свобода на фото, сделанных утром 5 июля и опубликованных Planet Labs. Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше. По данным Генштаба, заминирована также крыша ІІІ энергоблока", — говорится в сообщении.
Какая ситуация на ЗАЭС
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что дальнейшая оккупация российскими войсками Запорожской АЭС опасна. На территории ЗАЭС не должно происходить никаких боевых действий.
Напомним, в среду, 5 июля, на брифинге в Японии генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в организации внимательно наблюдают за ситуацией вокруг ЗАЭС. Однако признаков минирования там не обнаружили.