Похожие на взрывчатку: на крыше 4-го энергоблока ЗАЭС заметили новые объекты

Спутниковый снимок ЗАЭС. Фото: Радио Свобода

На крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС появились новые объекты, которых раньше не было. Их увидели на спутниковых снимках.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Как их удалось обнаружить

Ранее о его минировании сообщали в Генштабе.

"Их обнаружили наш проект "Схемы" и российская служба Радио Свобода на фото, сделанных утром 5 июля и опубликованных Planet Labs. Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше. По данным Генштаба, заминирована также крыша ІІІ энергоблока", — говорится в сообщении.

Какая ситуация на ЗАЭС

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что дальнейшая оккупация российскими войсками Запорожской АЭС опасна. На территории ЗАЭС не должно происходить никаких боевых действий.

Напомним, в среду, 5 июля, на брифинге в Японии генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в организации внимательно наблюдают за ситуацией вокруг ЗАЭС. Однако признаков минирования там не обнаружили.