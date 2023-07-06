Схожі на вибухівку: на даху 4-го енергоблоку ЗАЕС помітили нові об'єкти
На даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС з'явилися нові об'єкти, яких раніше не було. Їх побачили на супутникових знімках.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як їх вдалося виявити
Зазначається, що раніше про його мінування повідомляли у Генштабі.
"Їх виявили наш проєкт "Схеми" і російська служба Радіо Свобода на фото, зроблених вранці 5 липня та опублікованих Planet Labs. Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху. За даними Генштабу, заміновано також дах ІІІ енергоблоку", — йдеться у повідомленні.
Яка ситуація на ЗАЕС
Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що подальша окупація російськими військами Запорізької АЕС є небезпечною. На території ЗАЕС не має відбуватися жодних бойових дій.
Нагадаємо, у середу, 5 липня, на брифінгу в Японії генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що в організації пильно спостерігають за ситуацією навколо ЗАЕС. Однак ознак мінування там не виявили.