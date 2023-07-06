Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Схожі на вибухівку: на даху 4-го енергоблоку ЗАЕС помітили нові об'єкти arrow

Схожі на вибухівку: на даху 4-го енергоблоку ЗАЕС помітили нові об'єкти

6 липня 2023 11:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Схожі на вибухівку: на даху 4-го енергоблоку ЗАЕС помітили нові об'єкти
Супутниковий знімок ЗАЕС. Фото: Радіо Свобода
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС з'явилися нові об'єкти, яких раніше не було. Їх побачили на супутникових знімках.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також:

Як їх вдалося виявити

Зазначається, що раніше про його мінування повідомляли у Генштабі.

"Їх виявили наш проєкт "Схеми" і російська служба Радіо Свобода на фото, зроблених вранці 5 липня та опублікованих Planet Labs. Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху. За даними Генштабу, заміновано також дах ІІІ енергоблоку", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на ЗАЕС

Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що подальша окупація російськими військами Запорізької АЕС є небезпечною. На території ЗАЕС не має відбуватися жодних бойових дій.

Нагадаємо, у середу, 5 липня, на брифінгу в Японії генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що в організації пильно спостерігають за ситуацією навколо ЗАЕС. Однак ознак мінування там не виявили. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз