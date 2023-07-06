Схожі на вибухівку: на даху 4-го енергоблоку ЗАЕС помітили нові об'єкти

Супутниковий знімок ЗАЕС. Фото: Радіо Свобода

На даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС з'явилися нові об'єкти, яких раніше не було. Їх побачили на супутникових знімках.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Зазначається, що раніше про його мінування повідомляли у Генштабі.

"Їх виявили наш проєкт "Схеми" і російська служба Радіо Свобода на фото, зроблених вранці 5 липня та опублікованих Planet Labs. Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху. За даними Генштабу, заміновано також дах ІІІ енергоблоку", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на ЗАЕС

Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що подальша окупація російськими військами Запорізької АЕС є небезпечною. На території ЗАЕС не має відбуватися жодних бойових дій.

Нагадаємо, у середу, 5 липня, на брифінгу в Японії генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що в організації пильно спостерігають за ситуацією навколо ЗАЕС. Однак ознак мінування там не виявили.