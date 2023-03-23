Скибицкий прокомментировал возможность "большого наступления" россии
Еще с декабря анонсировалось "большое наступление" россиян на Украину. Однако это была больше российская пропаганда и переоценка своих возможностей.
Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.
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Вымышленное "большое наступление" россиян
"Большое наступление — это была больше российская пропаганда и переоценка своих возможностей. Где это большое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них осталась одна — выход на границы Донецкой и Луганской областей", — сказал Скибицкий.
По его словам, в настоящее время российские войска не имеют возможности проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции.
"Наши защитники отбивают удары, держат оборону и сковывают силы врага на нескольких участках фронта. Ведь россияне рассчитывали, что у них будет стремительный успех на каком-то направлении, и они начнут его развивать, а этого успеха нет", — добавил представитель ГУР.
Он также добавил, что ситуация контролируется, поскольку военная разведка знает диспозицию российских войск, какие резервы у них есть. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует все операции для того, чтобы сдерживать врага и подготовить необходимые условия для наших дальнейших действий.
Напомним, недавно аналитики Института изучения войны (ISW) обнародовали информацию, что россия намерена увеличить численность ПВО и сформировать новые подразделения авиации уже в 2023 году.
По оценкам экспертов, рф этого сделать не удастся в ближайшие несколько лет, не говоря уже о конце 2023 года.