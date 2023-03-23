Скібіцький прокоментував можливість "великого наступу" росії

Вадим Скібіцький

Ще з грудня анонсувався "великий наступ" росіян на Україну. Однак це була більше російська пропаганда та переоцінка своїх можливостей.

Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Вигаданий "великий наступ" росіян

"Великий наступ — це була більше російська пропаганда та переоцінка своїх можливостей. Де той великий наступ? Росіяни перейшли до активних наступальних дій на початку лютого. Ціль у них залишилися одна — вихід на кордони Донецької та Луганської областей", — сказав Скібіцький.

За його словами, наразі російські війська не мають спроможностей проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції.

"Наші захисники відбивають удари, тримають оборону і сковують сили ворога на кількох ділянках фронту. Адже росіяни розраховували, що в них буде стрімкий успіх на якомусь напрямку і вони почнуть його розвивати, а цього успіху немає", — додав представник ГУР.

Він також додав, що ситуація контролюється, оскільки воєнна розвідка знає диспозицію російських військ, які резерви вони мають, що планують. А Генеральний штаб Збройних сил України планує всі операції для того, щоби стримувати ворога і підготувати необхідні умови для наших подальших дій.

Нагадаємо, нещодавно аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оприлюднили інформацію, що росія має намір збільшити чисельність ППО та сформувати нові підрозділи авіації вже у 2023 році.

За оцінками експертів, рф цього зробити не вдасться у найближчі декілька років, не кажучи вже про кінець 2023.