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Сколько времени в Украине еще продлится мобилизация: комментарий руководителя ТЦК

15 июня 2023 08:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сколько времени в Украине еще продлится мобилизация: комментарий руководителя ТЦК
Глава Харьковского областного ТЦК Владимир Арап. Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На данный момент мобилизация в Украине продлена до 18 августа 2023 года. Но даже без мобилизации в ВСУ нужны мужчины и женщины, хорошо владеющие иностранными языками.

Об этом заявил начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап.

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Дата завершения мобилизации

По состоянию на сегодняшний день мобилизация, после очередного указа Президента Владимира Зеленского о продолжении этого процесса, продолжается до 18 августа 2023 года.

Мобилизации подлежат все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, кроме имеющих право на отсрочку.

Без опыта на фронт не бросят

Владимир Арап подчеркнул, что никто из мобилизованных не может попасть в зону боевых действий без подготовки.

"Это категорически запрещено Генеральным штабом. Даже тот человек, который проходил военную службу раньше, сначала направляется в общевойсковые полигоны, учебные центры или на курсы повышения квалификации", — подчеркнул начальник Харьковского областного ТЦК.

Кто нужен в армии

Владимир Арап добавил, что сейчас нужны люди — необязательно военнообязанные, это могут быть и женщины, хорошо владеющие иностранными языками:

  • на английском;
  • на немецком;
  • на французском.

"Такие специалисты нужны для сотрудничества с зарубежными инструкторами, которые помогают нашим военнослужащим овладевать новейшими видами вооружения, полученными от международных партнеров", — пояснил полковник ВСУ.

Напомним, в Украине предприятия, учреждения и организации вправе бронировать работников от мобилизации. Однако наличие "брони" не всегда означает освобождение от военной службы. Поэтому адвокат объяснила, когда бронирование не освобождает от службы в ВСУ.

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