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Скільки часу в Україні ще триватиме мобілізація: коментар керівника ТЦК

15 червня 2023 08:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Скільки часу в Україні ще триватиме мобілізація: коментар керівника ТЦК
Очільник Харківського обласного ТЦК Володимир Арап. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Станом на цю хвилину мобілізація в Україні продовжена до 18 серпня 2023 року. Але навіть без мобілізації в ЗСУ потрібні чоловіки та жінки, які добре володіють іноземними мовами.

Про це заявив начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Арап.

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Дата завершення мобілізації

Станом на сьогодні мобілізація, після чергового указу Президента Володимира Зеленського про продовження цього процесу, триває до 18 серпня 2023 року.

Мобілізації підлягають усі військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років, крім тих, які мають право на відстрочку.

Без досвіду на фронт не кинуть

Володимир Арап наголосив, що ніхто з мобілізованих не може потрапити у зону бойових дій без відповідної підготовки.

"Це категорично заборонено Генеральним штабом. Навіть та людина, яка проходила військову службу раніше, спочатку направляється до загальновійськових полігонів, навчальних центрів або на курси підвищення кваліфікації", — наголосив начальник Харківського обласного ТЦК.

Хто потрібен в армії

Володимир Арап додав, що зараз потрібні люди — необов’язково військовозобов’язані, це можуть бути і жінки — які добре володіють іноземними мовами:

  • англійською;
  • німецькою;
  • французькою.

"Такі фахівці потрібні для співпраці із закордонними інструкторами, які допомагають нашим військовослужбовцям опановувати новітні види озброєння, отримане від міжнародних партнерів", — пояснив полковник ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні підприємства, установи та організації мають право бронювати працівників від мобілізації. Проте наявність "броні" не завжди означає звільнення від військової служби. Тож, адвокатка пояснила, коли бронювання не звільняє від служби в ЗСУ. 

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