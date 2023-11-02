Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2022 arrow Сколько мужчин законно пересекли границу — в ГНСУ назвали категории arrow

Сколько мужчин законно пересекли границу — в ГНСУ назвали категории

2 ноября 2023 05:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько мужчин законно пересекли границу — в ГНСУ назвали категории
Пограничник проверяет документы у мужчины на границе. Фото: Слово и дело
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В связи с введением военного положения, за границу имеют право уехать мужчины призывного возраста на соответствующих законных основаниях и необходимыми документами. Государственная пограничная служба Украины подсчитала, сколько таких мужчин уже покинули страну.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Мужчины каких категорий могут законно уехать из страны

Демченко отметил, что на прошлой неделе украинскую границу пересекали следующие категории мужчин призывного возраста:

  • работающих дальнобойщиками — 42%;
  • имеющие инвалидность и многодетные — 15%,
  • сопровождающие людей с инвалидностью — 5%,
  • которые перевозят гуманитарные грузы — 3%.

Сколько мужчин призывного возраста пытались незаконно пересечь границу

Спикер ГНСУ заявил, что за 9 месяцев 2023 года на границе остановили более 8 тысяч мужчин. С помощью системы "Шлях" эти мужчины пытались предпринять попытку незаконного пересечения границы.

Кроме того, во многих случаях находят поддельные документы, а также случается, что человек не может назвать правдивую цель поездки. Например, когда выезжает как водитель, но не имеет соответствующих документов или не может объяснить, чем занимается или на кого работает.

"Довольно часто пытаются использовать поддельные документы, в частности, около 7 тысяч человек пытались использовать подделки о непригодности к военной службе или о многодетности. За такие действия лица в дальнейшем несут уголовную ответственность", — добавил Демченко.

Напомним, что недавно сетью распространились сообщения о том, что пограничники не принимают на проверку электронные документы в приложении "Дія", чтобы пересечь границу. Верна ли эта информация — ответили в ГНСУ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме