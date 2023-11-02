Сколько мужчин законно пересекли границу — в ГНСУ назвали категории

Пограничник проверяет документы у мужчины на границе. Фото: Слово и дело

В связи с введением военного положения, за границу имеют право уехать мужчины призывного возраста на соответствующих законных основаниях и необходимыми документами. Государственная пограничная служба Украины подсчитала, сколько таких мужчин уже покинули страну.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Демченко отметил, что на прошлой неделе украинскую границу пересекали следующие категории мужчин призывного возраста:

работающих дальнобойщиками — 42%;

имеющие инвалидность и многодетные — 15%,

сопровождающие людей с инвалидностью — 5%,

которые перевозят гуманитарные грузы — 3%.

Сколько мужчин призывного возраста пытались незаконно пересечь границу

Спикер ГНСУ заявил, что за 9 месяцев 2023 года на границе остановили более 8 тысяч мужчин. С помощью системы "Шлях" эти мужчины пытались предпринять попытку незаконного пересечения границы.

Кроме того, во многих случаях находят поддельные документы, а также случается, что человек не может назвать правдивую цель поездки. Например, когда выезжает как водитель, но не имеет соответствующих документов или не может объяснить, чем занимается или на кого работает.

"Довольно часто пытаются использовать поддельные документы, в частности, около 7 тысяч человек пытались использовать подделки о непригодности к военной службе или о многодетности. За такие действия лица в дальнейшем несут уголовную ответственность", — добавил Демченко.

Напомним, что недавно сетью распространились сообщения о том, что пограничники не принимают на проверку электронные документы в приложении "Дія", чтобы пересечь границу. Верна ли эта информация — ответили в ГНСУ.