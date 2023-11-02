Скільки чоловіків законно перетнули кордон — у ДПСУ назвали категорії

Прикордонник перевіряє документи в чоловіка на кордоні. Фото: Слово і діло

У зв'язку з введенням воєнного стану, за кордон мають право виїхати чоловіки призовного віку з відповідними законними підставами та необхідними документами. Державна прикордонна служба України підрахувала, скільки таких чоловіків вже покинули країну.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Демченко зазначив, що минулого тижня український кордон перетинали такі категорії чоловіків призовного віку:

які працюють далекобійниками — 42%;

які мають інвалідність та багатодітні — 15%,

які супроводжують людей з інвалідністю — 5%,

які перевозять гуманітарні вантажі — 3%.

Скільки чоловіків призовного віку намагалися незаконно перетнути кордон

Речник ДПСУ заявив, що за 9 місяців 2023 року на кордоні зупинили понад 8 тисяч чоловіків. За допомогою системи "Шлях" ці чоловіки намагалися здійснити спробу незаконного перетину кордону.

Крім того, в багатьох випадках знаходять підроблені документи, а також трапляється, що людина не може назвати правдиву мету поїздки. Наприклад, коли виїжджає як водій, але не має відповідних документів або не може пояснити чим займається чи на кого працює.

"Досить часто намагаються використати підробні документи, зокрема, близько 7 тисяч осіб намагалися використати підробки про не придатність до військової служби, або про багатодітність. За такі дії особи надалі несуть кримінальну відповідальність", — додав Демченко.

Нагадаємо, що нещодавно мережею поширилися повідомлення про те, що прикордонники не приймають на перевірку електронні документи в застосунку "Дія", для того аби перетнути кордон. Чи правдива ця інформація — відповіли в ДПСУ.