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Сколько десантных кораблей РФ вывели из строя ВСУ: в ВМС назвали цифру

16 августа 2023 23:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько десантных кораблей РФ вывели из строя ВСУ: в ВМС назвали цифру
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: Свидетель.Инфо
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя пять крупных десантных кораблей РФ, которые находились в Черноморском флоте. У страны-агрессора нет достаточно возможностей, чтобы их восстановить.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Freeдом.

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По словам Плетенчука, перед началом полномасштабного вторжения РФ значительно увеличилось количество кораблей в Черноморском флоте.

"Они под видом учений перед полномасштабным вторжением, как могли его (Черноморский флот) накачали", — говорит Плетенчук.

И добавляет, что счет поврежденных кораблей может расти.

"Только больших десантных кораблей они загнали шесть к уже имеющимся шести. Но результат известен: пять из них уже не в строю", — добавляет Плетенчук.

Напомним, в настоящее время враг держит в Черном море 7 кораблей, однако среди них нет ракетоносителей. Впрочем, расслабляться рано, ведь ситуация может измениться через 2-3 часа. Именно столько времени необходимо врагу, чтобы вывести на боевое дежурство носитель "Калибров".

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