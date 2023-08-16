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Скільки десантних кораблів РФ вивели з ладу ЗСУ: в ВМС назвали цифру

16 серпня 2023 23:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скільки десантних кораблів РФ вивели з ладу ЗСУ: в ВМС назвали цифру
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: Свідок.Інфо
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, які знаходилися у чорноморському флоті. Країна-агресор не має достатньо можливостей, щоб їх відновити. 

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freeдом. 

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За словами Плетенчука, перед початком повномасштабного вторгнення РФ значно наростила кількість кораблів у Чорноморському флоті.

"Вони під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням, як могли його (Чорноморський флот) накачали", — каже Плетенчук. 

І додає, рахунок пошкоджених кораблів може зростати. 

"Тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до тих шести, що вже були. Але результат відомий: п’ять із них уже не в строю", — додає Плетенчук. 

Нагадаємо, наразі, ворог тримає в Чорному морі 7 кораблів, однак серед них немає ракетоносіїв. Втім, розслаблятись зарано, адже ситуація може змінитися за 2-3 години. Саме стільки часу необхідно ворогу, аби вивести на бойове чергування носій "Калібрів".

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