Скільки десантних кораблів РФ вивели з ладу ЗСУ: в ВМС назвали цифру

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: Свідок.Інфо

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, які знаходилися у чорноморському флоті. Країна-агресор не має достатньо можливостей, щоб їх відновити.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freeдом.

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За словами Плетенчука, перед початком повномасштабного вторгнення РФ значно наростила кількість кораблів у Чорноморському флоті.

"Вони під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням, як могли його (Чорноморський флот) накачали", — каже Плетенчук.

І додає, рахунок пошкоджених кораблів може зростати.

"Тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до тих шести, що вже були. Але результат відомий: п’ять із них уже не в строю", — додає Плетенчук.

Нагадаємо, наразі, ворог тримає в Чорному морі 7 кораблів, однак серед них немає ракетоносіїв. Втім, розслаблятись зарано, адже ситуація може змінитися за 2-3 години. Саме стільки часу необхідно ворогу, аби вивести на бойове чергування носій "Калібрів".