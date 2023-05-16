Сколько денег потратила Россия на ракетную атаку по Украине: сумма

Пуск ракет типа "Калибр". ФОТО: РосСМИ

На ракетную атаку по Украине и, в том числе и Киеву, в ночь на вторник 16 мая Россия могла потратить по меньшей мере 127 млн долларов. Сюда же входят 6 ударных БПЛА Shahed-136/131 и три разведывательных дрона.

Такие выводы можно сделать, посчитав количество выпущенных ракет и сопоставив их с ценами на них, указанными в открытых источниках, передают Новини.LIVE.

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По подсчетам журнала Forbes:

Одна ракета класса "Калибр" стоит 6,5 млн долларов,

Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" стартует от 10 млн долларов,

"Искандер-М" - около 3 млн,

С-400 – еще 1-2 млн.

БПЛА Shahed-136/131 – до 50 тысяч долларов

Разведывательные беспилотники – в среднем по 100 тысяч долларов.

Ракетная атака по Украине 16 мая 2023г. Фото: Воздушные войска Украины

Во время последнего воздушного удара по Украине и Киеву, в частности Россия выпустила 18 ракет разного типа. В частности, 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и три баллистических ракеты наземного базирования — С-400 и "Искандер-М", 6 шахедов и 3 разведывательных дрона.

Если подытожить всю сумму, то атака в ночь на 16 марта обошлась России не менее 127 млн. долларов.

Напомним, во время ракетной атаки по Украине и, в частности, по Киеву, в ночь на вторник 16 мая в одновременном ударе Россия использовала разные типы ракет.

Ее целью было пробить противовоздушную оборону Киева, однако она потерпела неудачу. ПВО сбила все ракеты, которые целились по Украине и, в частности, Киеву.