Скільки грошей витратила Росія на ракетну атаку по Україні: сума
На ракетну атаку по Україні та, зокрема й Києву, в ніч на вівторок 16 травня, Росія могла витратити щонайменше 127 млн доларів. Сюди ж входять 6 ударних БПЛА Shahed-136/131 та три розвідувальних дрони.
Такі висновки можна зробити, порахувавши кількість випущених ракет та співставши їх із цінами на них, що зазначені у відкритих джерелах, передають Новини.LIVE.
За підрахунками журналу Forbes:
- Одна ракета класу "Калібр" коштує 6,5 млн доларів,
- Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинжал" стартує від 10 млн доларів,
- "Іскандер-М" — близько 3 млн,
- С-400 — ще 1-2 млн.
- БПЛА Shahed-136/131 — до 50 тисяч доларів
- Розвідувальні безпілотники — в середньому по 100 тисяч доларів.
Під час останнього повітряного удару по Україні та Києву, зокрема, Росія випустила 18 ракет різного типу. Зокрема, 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і три балістичні ракети наземного базування — С-400 та "Іскандер-М", 6 шахедів та 3 розвідувальних дрони.
Якщо підсумувати всю суму, то атака в ніч на 16 березня обійшлася Росії щонайменше у 127 млн. доларів.
Нагадаємо, під час ракетної атаки по Україні і зокрема, по Києву, в ніч на вівторок 16 травня в одночасному ударі Росія використовувала різні типи ракет. Її ціллю було пробити протиповітряну оборону Києва, однак вона зазнала невдачі. ППО збила всі ракети, що цілили по Україні та зокрема, Києву.