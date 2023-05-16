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Скільки грошей витратила Росія на ракетну атаку по Україні: сума

16 травня 2023 16:45
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Скільки грошей витратила Росія на ракетну атаку по Україні: сума
Пуск ракет типу "Калібр". ФОТО: РосЗМІ
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

На ракетну атаку по Україні та, зокрема й Києву, в ніч на вівторок 16 травня, Росія могла витратити щонайменше 127 млн доларів. Сюди ж входять 6 ударних БПЛА Shahed-136/131 та три розвідувальних дрони.

Такі висновки можна зробити, порахувавши кількість випущених ракет та співставши їх із цінами на них, що зазначені у відкритих джерелах, передають Новини.LIVE.

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За підрахунками журналу Forbes:

  • Одна ракета класу "Калібр" коштує 6,5 млн доларів,
  • Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинжал" стартує від 10 млн доларів,
  • "Іскандер-М" — близько 3 млн,
  • С-400 — ще 1-2 млн.
  • БПЛА Shahed-136/131 — до 50 тисяч доларів
  • Розвідувальні безпілотники — в середньому по 100 тисяч доларів.
Скріншот
Ракетна атака по Україні 16 травня 2023 року. Фото: Повітряні війська України

Під час останнього повітряного удару по Україні та Києву, зокрема, Росія випустила 18 ракет різного типу. Зокрема, 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і три балістичні ракети наземного базування — С-400 та "Іскандер-М", 6 шахедів та 3 розвідувальних дрони.

Якщо підсумувати всю суму, то атака в ніч на 16 березня обійшлася Росії щонайменше у 127 млн. доларів.

Нагадаємо, під час ракетної атаки по Україні і зокрема, по Києву, в ніч на вівторок 16 травня в одночасному ударі Росія використовувала різні типи ракет. Її ціллю було пробити протиповітряну оборону Києва, однак вона зазнала невдачі. ППО збила всі ракети, що цілили по Україні та зокрема, Києву.

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