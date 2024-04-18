Сколько денег потратила Украина на оружие из-за промедления Запада — ответ Минфина

Американский САУ. Фото: facebook.com/CinCAFU

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина была вынуждена потратить 4 млрд долларов на приобретение вооружения из-за нехватки обещанных союзниками боеприпасов и оружия, что привело к негативным последствиям для бюджета.

Об этом Сергей Марченко сообщает в Facebook в среду, 17 апреля.

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Министр отметил, что совместно с присутствующим благодаря видеосвязи Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем принял участие в пятом министерском круглом столе Всемирного Банка и МВФ, состоявшемся в Вашингтоне — столице США.

Пятый министерский круглый стол Всемирного банка и МВФ. Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54

В ходе выступления Марченко заявил, что в начале 2024 года в Украине сложилась сложная ситуация из-за недостаточного количества финансирования и вооружения.

"4 млрд долларов США — именно такой объем средств на закупку вооружения потратило Правительство, в условиях когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета", — заявил чиновник.

Министр финансов Сергей Марченко. Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54

По его словам, задержка с помощью оказывает влияние на ситуацию на передовой, а также ограничивает экономические возможности Украины. Также Марченко призвал ускорить поиск путей использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

"Для победы нам критически необходимо уравнять военные ресурсы с ресурсами агрессора", — добавил министр.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы министра финансов Александра Марченко

Напомним, что западные лидеры продолжают поддерживать Украину. Так, Ирландия выступила за замысел использования замороженных российских активов для помощи Украине. В свою очередь Канада готовит дополнительный пакет финансовой помощи Киеву, известно, на что будут направлены средства.