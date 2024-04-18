Скільки грошей витратила Україна на зброю через зволікання Заходу — відповідь Мінфіну

Американська САУ. Фото: facebook.com/CinCAFU

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна була змушена витратити 4 млрд доларів на придбання озброєння через нестачу обіцяних союзниками боєприпасів і зброї, що призвело до негативних наслідків для бюджету.

Про це Сергій Марченко повідомляє у Facebook у середу, 17 квітня.

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Міністр зазначив, що спільно з Президентом України Володимиром Зеленським, який був присутній завдяки відеозв'язку, та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем взяв участь у п’ятому міністерському круглому столі Світового Банку та МВФ, що відбувся в Вашингтоні — столиці США.

П’ятий міністерський круглий стіл Світового Банку та МВФ. Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54

Під час виступу Марченко заявив, що на початку 2024 року в Україні склалася складна ситуація через недостатню кількість фінансування і озброєння.

"4 млрд доларів США — саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив Уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету", — заявив посадовець.

Міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54

За його словами, затримка з допомогою впливає на ситуацію на передовій, а також обмежує економічні можливості України. Також Марченко закликав прискорити пошук шляхів використання заморожених активів РФ на користь України.

"Для перемоги нам критично необхідно зрівняти військові ресурси з ресурсами агресора", — додав міністр.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки міністра фінансів Олександра Марченка

Нагадаємо, що західні лідери продовжують підтримувати Україну. Так, Ірландія виступила за задум щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Своєю чергою Канада готує додатковий пакет фінансової допомоги Києву, відомо, на що будуть спрямовані кошти.