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Сколько европейцев готовы принимать украинских беженцев — в странах ЕС провели опрос

23 мая 2024 16:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, сколько граждан стран Европы готовы принимать украинских беженцев.
Украинские беженцы. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В условиях российской агрессии против Украины 87% европейцев согласны с оказанием гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны. В то же время 83% готовы принимать украинских беженцев.

Об этом свидетельствует опрос Eurobarometer, результаты которого опубликованы в четверг, 23 мая.

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Так, почти девять из десяти граждан стран Европы, а именно 87% — поддерживают оказание гуманитарной поддержки украинцам, пострадавшим от войны. Также более восьми из десяти, а именно 83%, — согласны с приемом в ЕС людей, бегущих от войны.

В то же время, с антироссийскими экономическими санкциями согласны 72% европейцев, а 70% — с предоставлением финансовой поддержки Украине. Шесть из десяти одобряют предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС и финансирование закупки и поставки военного оборудования.

В Европарламенте отметили, что наибольшее влияние на то, как граждане ЕС смотрят в будущее — имело вторжение России в Украину (42%), а дальше уже пандемия и другие кризисы в сфере здравоохранения (34%) и экономический и финансовый кризис (23%).

Кроме того, война в Украине рассматривается как одна из двух важнейших проблем, стоящих перед странами Евросоюза. Далее следуют иммиграция (24%), международная ситуация (22%) и инфляция (19%).

Отмечается, что в опросе общественного мнения в течение 3-28 апреля приняло участие 26 399 человек из 27 стран Европы.

Напомним, парламент Польши принял поправки в закон о помощи гражданам Украины. Они предусматривают продолжение легальности пребывания украинцев в стране.

Также мы писали, что власти Ирландии приняли решение о сокращении социальных выплат для украинских беженцев, которые находятся в местах, финансируемых государством, и в центрах для прибывших.

Европейский союз
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Европа
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