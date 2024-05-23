Стало відомо, скільки громадян країн Європи готові приймати українських біженців

Українські біженці. Фото: Reuters

В умовах російської агресії проти України 87% європейців згодні з наданням гуманітарної підтримки людям, які постраждали від війни. Водночас 83% — готові приймати українських біженців.

Про це свідчить опитування Eurobarometer, результати якого опублікували в четвер, 23 травня.

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Так, майже дев'ять з десяти громадян країн Європи, а саме 87%, — підтримують надання гуманітарної підтримки українцям, які постраждали від війни. Також понад вісім з десяти, а саме 83%, — згодні з прийомом в ЄС людей, які тікають від війни.

Водночас з антиросійськими економічними санкціями згодні 72% європейців, а 70% — з наданням фінансової підтримки Україні. Шість з десяти схвалюють надання країні статусу кандидата на вступ до ЄС й фінансування закупівлі та постачання військового обладнання.

У Європарламенті зауважили, що найбільший вплив на те, як громадяни ЄС дивляться в майбутнє — мало вторгнення Росії в Україну (42%), а далі вже пандемія та інші кризи у сфері охорони здоров'я (34%) й економічна і фінансова криза (23%).

Крім того, війна в Україні розглядається як одна з двох найважливіших проблем, що стоять перед країнами Євросоюзу. Далі йдуть імміграція (24%), міжнародна ситуація (22%) та інфляція (19%).

Зазначається, що в опитуванні громадської думки протягом 3-28 квітня взяли участь 26 399 осіб з 27 країн Європи.

Нагадаємо, парламент Польщі ухвалив поправки до закону про допомогу громадянам України. Вони, зокрема, передбачають продовження легальності перебування українців у країні.

Також ми писали, що влада Ірландії ухвалила рішення про скорочення соціальних виплат для українських біженців, які перебувають у місцях, що фінансуються державою, і в центрах для прибулих.