Сколько людей в Украине по состоянию на сентябрь 2024 года считаются без вести пропавшими

Силуэты людей. Фото иллюстративное: varta1.com.ua

В Украине по состоянию на конец сентября 2024 года насчитываются тысячи пропавших без вести. Большинство из этих людей — военнослужащие.

Об этом в пятницу, 26 сентября, в интервью Укринформу сообщил заместитель главы МВД Леонид Тимченко.

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По словам представителя МВД, по состоянию на 26 сентября в Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, есть информация о 55 тысячах человек, большинство из которых являются военнослужащими.

"Эта цифра достаточно динамична: когда местонахождение пропавших без вести лиц устанавливают, в некоторых случаях оказывается, что гражданин, например, в плену. К сожалению, устанавливаем и погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести", — отметил Леонид Тимченко.

Для поиска и идентификации пропавших граждан Украины за границей у украинцев производят забор образцов ДНК. МВД, в частности Секретариат уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, сотрудничает с Международной комиссией по пропавшим без вести (МКПБ).

"За все время содействия Международной комиссии по пропавшим без вести в рамках этого проекта Главное следственное управление Национальной полиции получило 751 ДНК-профиль, выведенный из биологического материала, который был отобран у граждан за рубежом. Из 751 обработанного ДНК-профиля был установлен факт совпадения в 107 семьях, то есть мы констатируем, что 107 семей смогли установить своих родных из тех тел, которые были неузнаваемы на территории Украины", — сообщил замглавы МВД.

Напомним, полицейские разыскали 50-летнего пропавшего жителя Киева. Мужчина ушел в парк и перестал выходить на связь с женой. Выяснилось, что он нуждался в немедленной помощи.

Также мы сообщали, что родственники пропавшего без вести человека имеют право на отсрочку от военного призыва. От военной службы могут освободить даже неполнородных братьев и сестер пропавшего, у которых общий только один из родителей.