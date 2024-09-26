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Скільки людей в Україні зникли безвісти — у МВС назвали цифру

26 вересня 2024 00:30
Чекарьова Марія - редактор
Скільки людей в Україні станом на вересень 2024 року вважаються безвісти зниклими
Силуети людей. Фото ілюстративне: varta1.com.ua
Чекарьова Марія - редактор

В Україні станом на кінець вересня 2024 року налічуються тисячі зниклих безвісти. Більшість із цих людей — військовослужбовці.

Про це в п'ятницю, 26 вересня, в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник голови МВС Леонід Тимченко.

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За словами представника МВС, станом на 26 вересня в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, є інформація про 55 тисяч осіб, більшість із яких є військовослужбовцями.

"Ця цифра є досить динамічною: коли місцеперебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклим безвісти", — зазначив Леонід Тимченко.

Для пошуку та ідентифікації зниклих громадян України за кордоном в українців проводять забір зразків ДНК. МВС, зокрема Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, співпрацює з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти (МКЗБ).

"За весь час сприяння Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти в рамках цього проєкту Головне слідче управління Національної поліції отримало 751 ДНК-профіль, виведений із біологічного матеріалу, який був відібраний у громадян за кордоном. Із 751 опрацьованого ДНК-профілю було встановлено факт збігу в 107 родинах, тобто ми констатуємо, що 107 родин змогли встановити своїх рідних із тих тіл, які були невпізнаними на території України", — повідомив заступник голови МВС.

Нагадаємо, поліцейські розшукали 50-річного зниклого жителя Києва. Чоловік пішов у парк і перестав виходити на зв'язок із дружиною. З'ясувалося, що він потребував негайної допомоги.

Також ми повідомляли, що родичі людини, яка зникла безвісти, мають право на відстрочку від військового призову. Від військової служби можуть звільнити навіть неповнорідних братів і сестер зниклого, у яких спільний лише хтось один із батьків. 

МВС Україна війна в Україні розшук зниклі безвісти

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