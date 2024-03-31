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Сколько Минобороны тратит из бюджета на выплаты ВСУ — ответ ведомства

31 марта 2024 18:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сколько Минобороны тратит из бюджета на выплаты ВСУ — ответ ведомства
Боець ВСУ з деньгами. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министерство обороны Украины в этом году выплачивает украинским армейцам около 862 миллионов гривен. Эта сумма составляет 70% ассигнованных бюджетных средств оборонного ведомства.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир в комментарии АрмияInform.

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Чиновник отметил, что бюджет оборонного ведомства условно можно разбить на три больших пакета. Такой подход используют страны-члены НАТО для категорий оборонных расходов.

"Поэтому первый и самый большой — это денежное довольствие и боевые выплаты. В 2024 году на это выделено ассигнование в сумме 862,6 миллиарда гривен, что составляет более 70% бюджета МОУ ", — сказал Джигир.

Он добавил, что этот блок включает денежное довольствие военных, выплаты семьям погибших, выплаты за ранения, за пребывание на первой и второй линии фронта, питание личного состава, вещевое обеспечение и вознаграждение за уничтоженную технику. В то же время, по словам Джигира, следует учитывать динамику развития событий на поле боя и рост потребностей ВСУ.

"В случае повышения интенсивности боевых действий, увеличения численности войска возникает необходимость в привлечении дополнительного финансирования, а это, соответственно, влечет изменения в бюджете и надлежащие правительственные решения", — отметил чиновник.

Напомним, ранее в Министерстве обороны пояснили, что в законопроекте о мобилизации и военной подготовке будут два вида военной подготовки для мужчин — базовая военная подготовка и базовая военная служба.

Кроме того, по новому законопроекту в Украине руководителей медицинских учреждений планируют обязать сообщать военкоматам о пребывании на стационаре граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

Минобороны
выплаты
ВСУ
деньги
Украина

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