Скільки Міноборони витрачає з бюджету на виплати ЗСУ — відповідь відомства

Боєць ЗСУ з грошима. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України цьогоріч виплачує українським армійцям близько 862 мільйони гривень. Ця сума становить 70% асигнованих бюджетних коштів оборонного відомства.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигір в коментарі AрміяInform.

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Чиновник зауважив, що цьогорічний бюджет оборонного відомства умовно можна розбити на три великі пакети. Такий підхід використовують країни-учасниці НАТО для категорій своїх оборонних витрат.

"Тож перший і найбільший — це грошове забезпечення і бойові виплати. У 2024 році на це виділено асигнування в сумі 862,6 мільярда гривень, що становить понад 70% бюджету МОУ", — сказав Джигір.

Він додав, що цей блок включає грошове забезпечення військових, виплати родинам загиблих, виплати за поранення, за перебування на першій і на другій лінії фронту, харчування особового складу, речове забезпечення та винагороду за знищену техніку. Водночас, за словами Джигіра, варто враховувати динаміку розвитку подій на полі бою та зростання потреб ЗСУ.

"У разі підвищення інтенсивності бойових дій, збільшення чисельності війська виникає необхідність у залученні додаткового фінансування, а це, відповідно, тягне за собою зміни в бюджеті та належні урядові рішення", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони пояснили, що у законопроєкті про мобілізацію та військову підготовку будуть два види військової підготовки для чоловіків — базова військова підготовка та базова військова служба.

Крім того, за новим законопроєктом в Україні керівників медичних закладів планують зобов'язати повідомляти до військкоматів щодо перебування на стаціонарі громадян віком від 18 до 25 років.