Сколько единиц оружия может быть на руках у украинцев — в МВД назвали цифру

Глава МВД Игорь Клименко. Фото: МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что у украинцев на руках может находиться от 1 до 5 млн единиц оружия. В то же время граждане хранят некоторое количество не зарегистрированного трофейного оружия.

Об этом глава МВД рассказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, пишет Укринформ.

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"Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до пяти, но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках у наших граждан? Тоже много", — сказал Клименко.

Он подчеркнул, что правоохранители должны сделать все, чтобы это оружие и боеприпасы попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан.

По словам главы МВД, сейчас почти все оружие, которое было выдано гражданам, стоит на учете. Однако на руках у украинцев также находится определенное количество не зарегистрированных единиц трофейного оружия.

"Но мы сознательно понимаем, что оно должно быть на руках у граждан, потому что идет война", — добавил он.

Ранее Клименко заявил, что в базах данных полиции зарегистрированы сотни тысяч человек, которые, по словам ТЦК, могут быть уклонистами.

Также он объяснил, какую роль в мобилизации будут выполнять полицейские. В частности, сотрудники полиции действуют по запросам ТЦК и СП.