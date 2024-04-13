Скільки одиниць зброї може бути на руках в українців — у МВС назвали цифру

Голова МВС Ігор Клименко. Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що в українців на руках може бути від 1 до 5 млн одиниць зброї. Водночас громадяни зберігають деяку кількість трофейної зброї, що не зареєстрована.

Про це очільник МВС розповів під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, пише Укрінформ.

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"Ми сьогодні говорили, скільки зброї на руках у наших громадян. Від мільйона до п'яти, але мільйон — це теж багато. А скільки гранат на руках у наших громадян? Теж багато", — сказав Клименко.

Він наголосив, що правоохоронці мають зробити все, аби ця зброя та боєприпаси потрапили на склади, щоб не наражати на небезпеку громадян.

За словами голови МВС, наразі майже вся зброя, яка була видана громадянам, стоїть на обліку. Однак на руках в українців також перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї, що не зареєстрована.

"Але ми свідомо розуміємо, що вона має бути на руках у громадян, бо йде війна", — додав він.

Раніше Клименко заявив, що в базах даних поліції зареєстровано сотні тисяч людей, які, за словами ТЦК, можуть бути ухилянтами.

Також він пояснив, яку роль у мобілізації виконуватимуть поліцейські. Зокрема, працівники поліції діють за запитами ТЦК та СП.