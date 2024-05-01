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Сколько ракет ATACMS США передадут Украине — заявление Пентагона

1 мая 2024 03:22
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
США предоставят Украине баллистические ракеты ATACMS
Американская ракета ATACMS. Фото иллюстративное: US Army Acquisition Support Center
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Соединенные Штаты Америки передадут Украине столько баллистических ракет ATACMS, сколько будет возможно. Часть этого дальнобойного оружия ВСУ уже получили. Вашингтон передал его Киеву без публичной огласки.

Об этом во вторник, 30 апреля, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США.

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США готовы поставлять больше ATACMS Украине

На слушаниях у американского министра обороны спросили, будут ли США дополнительно поставлять Украине ракеты ATACMS.

"США предоставят столько возможностей, сколько смогут", — подчеркнул Остин.

Напомним, в апреле 2024 года президент США Джо Байден подписал законопроект, который выделяет Украине пакет помощи размером более 60 миллиардов долларов. Перед этим украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть договоренность с США касательно поставок ATACMS.

Мы также сообщали, что Украина и США провели третий раунд переговоров по соглашению о безопасности между странами. Документ предусматривает вооруженную, финансовую и политическую поддержку нашего государства.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что помощь из принятого Соединенными Штатами Америки военного пакета уже начала поступать в Украину.

США
ВСУ
военная помощь
ракеты

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