США предоставят Украине баллистические ракеты ATACMS

Американская ракета ATACMS. Фото иллюстративное: US Army Acquisition Support Center

Соединенные Штаты Америки передадут Украине столько баллистических ракет ATACMS, сколько будет возможно. Часть этого дальнобойного оружия ВСУ уже получили. Вашингтон передал его Киеву без публичной огласки.

Об этом во вторник, 30 апреля, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США.

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На слушаниях у американского министра обороны спросили, будут ли США дополнительно поставлять Украине ракеты ATACMS.

"США предоставят столько возможностей, сколько смогут", — подчеркнул Остин.

Напомним, в апреле 2024 года президент США Джо Байден подписал законопроект, который выделяет Украине пакет помощи размером более 60 миллиардов долларов. Перед этим украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть договоренность с США касательно поставок ATACMS.

Мы также сообщали, что Украина и США провели третий раунд переговоров по соглашению о безопасности между странами. Документ предусматривает вооруженную, финансовую и политическую поддержку нашего государства.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что помощь из принятого Соединенными Штатами Америки военного пакета уже начала поступать в Украину.